Нарышкин: Планы Польши на Украину снизят международную безопасность

Территориальные притязания Польши в отношении Украины могут привести к снижению уровня международной безопасности, считает глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Если Польша откроет этот ящик Пандоры, то мало никому не покажется. Это существенным образом может усложнить обстановку на европейском континенте, и, конечно, снизит уровень международной безопасности», - цитирует Нарышкина РИА Новости.

Он отметил, что в Европе много стран, которые молча претендуют на территорию соседних государств. В ситуации с Украиной и Польшей в СВР решили придать гласности складывающейся ситуации.

«В качестве инструмента для пресечения такой политики мы используем публичное пространство, выпуская наружу часть информации, которую мы получаем», - пояснил Нарышкин.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что Польша начала прорабатывать сценарии расчленения Украины.



