Нарышкин: доклад разведки США о происхождении коронавируса выглядит непрофессионально

Доклад разведки США о происхождении COVID-19 содержал политизированные оценки, что выглядит непрофессионально. Такое мнение в интервью RT высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он связал это с «кризисом, который вызван усилиями политизировать деятельность американского разведывательного сообщества».

«Каких-либо доказательств, говорящих о том, что этот вирус создан в лаборатории, мы не получали. Поэтому придерживаемся, конечно, версии, которой придерживается и большинство, по-моему, из научного сообщества, что этот вирус, родился в природе», — заявил Нарышкин.

Директор СВР подчеркнул, что окончательный ответ на этот вопрос должны дать учёные, в частности микробиологи и вирусологи.

Ранее The Lancet расформировал группу ученых, изучавших происхождение коронавируса.







