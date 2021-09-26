Нарышкин: доклад разведки США о происхождении коронавируса выглядит непрофессионально
Доклад разведки США о происхождении COVID-19 содержал политизированные оценки, что выглядит непрофессионально. Такое мнение в интервью RT высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он связал это с «кризисом, который вызван усилиями политизировать деятельность американского разведывательного сообщества».
«Каких-либо доказательств, говорящих о том, что этот вирус создан в лаборатории, мы не получали. Поэтому придерживаемся, конечно, версии, которой придерживается и большинство, по-моему, из научного сообщества, что этот вирус, родился в природе», — заявил Нарышкин.
Директор СВР подчеркнул, что окончательный ответ на этот вопрос должны дать учёные, в частности микробиологи и вирусологи.
Ранее The Lancet расформировал группу ученых, изучавших происхождение коронавируса.
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