Индия поставила второй подряд антирекорд мира по коронавирусу

Около 333 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировано в Индии за последние сутки. Это уже второй подряд мировой антирекордом прироста инфицированных. По данным индийского Минздрава, всего с начала пандемии в стране официально зарегистрировано почти 16 264 000 заражённых.

Согласно статистки, общее число жителей Индии с COVID-19 увеличивается со скоростью без малого один миллион человек за четыре дня. На этом фоне страна вышла в лидеры на земном шаре по заболеваемости.

За сутки скончались от осложнений, вызванных COVID-19, более 186 тысяч человек. При этом выздоровели за последние 24 часа свыше 193 тысяч пациентов с SARS-CoV-2. Прививку от коронавируса в Индии уже сделали около 136 миллионов человек, что сравнимо со всем населением России.

