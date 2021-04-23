Индия поставила второй подряд антирекорд мира по коронавирусу
Около 333 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировано в Индии за последние сутки. Это уже второй подряд мировой антирекордом прироста инфицированных. По данным индийского Минздрава, всего с начала пандемии в стране официально зарегистрировано почти 16 264 000 заражённых.
Согласно статистки, общее число жителей Индии с COVID-19 увеличивается со скоростью без малого один миллион человек за четыре дня. На этом фоне страна вышла в лидеры на земном шаре по заболеваемости.
За сутки скончались от осложнений, вызванных COVID-19, более 186 тысяч человек. При этом выздоровели за последние 24 часа свыше 193 тысяч пациентов с SARS-CoV-2. Прививку от коронавируса в Индии уже сделали около 136 миллионов человек, что сравнимо со всем населением России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru