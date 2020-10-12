Нападение на Саакашвили в Афинах назвали инсценировкой

Нападение на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили произошло в Афинах. В греческую столицу он приехал, чтобы встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами. Саакашвили окружили поклонницы по пути в кинотеатр, а в этот момент на него набросился молодой мужчина в капюшоне и нанес несколько ударов по голове. Позже политик опубликовал в соцсетях новостной сюжет, куда попали кадры с потасовкой. Саакашвили поблагодарил греческую полицию за «высокопрофессиональную, быструю и адекватную реакцию».

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с НСН не исключил, что нападение вполне могло быть инсценировкой.

«Я знаю его лично уже очень много лет, когда ему было всего 24 годика. Насилие – это его почерк. Начиная с "Революции роз", он планировал акты насилия, обязательно это должно было попасть на телевидение. Для него важна была "картинка на экране" – это его слова. И сейчас я не исключаю, что это была постановка. Он должен выглядеть сильным, ничего не боящимся. И, во-вторых, у Саакашвили там много недоброжелателей, что может на него кто-то и напал. Но это больше похоже на инсценировку, потому что реального нападения не состоялось», - предположил собеседник НСН.