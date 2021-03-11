Намибия стала 50-й страной, одобрившей «Cпутник V»
Министерство здравоохранения и социальных служб Намибии одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Cпутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении уточняется, что разрешение на использование препарат получил в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Autorisation).
В РФПИ отметили, что вакцина «Cпутник V» является второй в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами, а Намибия стала 50-й страной, одобрившей российский препарат.
Ранее эксперты подсчитали, что экспорт вакцины «Спутник V» может стать заметной статьёй дохода в госбюджет, сообщает «Свободная пресса». По их мнению, на поставках препарата за границу можно зарабатывать порядка 30−40 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым доходом «Газпрома» от продажи за рубеж энергоресурсов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru