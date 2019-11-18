«Нафтогаз» заявил об отсутствии новых официальных писем «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» не получал новых официальных писем от российского «Газпрома». С таким заявлением выступил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
При этом ранее в понедельник, 18 ноября, стало известно, что «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение продлить транзитный контракт на год или заключить новый. Обязательным условием для этого Москва, в частности, назвала взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах.
Напомним, действующий контракт на транзит российского газа в страны Европы через Украину истекает 31 декабря. Сейчас Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения.
Между тем, 14 ноября Владимир Путин выступил с заявлением о том, что риск прекращения транзита газа через украинскую территорию сохраняется. Причиной, по словам президента России, стали действия «Нафтогаза», который подал новый иск к «Газпрому», что обострило ситуацию. При этом глава государства заявил о готовности снизить цену на газ для Украины на 25%, в случае если она будет закупать российский газ напрямую.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что «Нафтогаз» не намерен подписывать соглашения с «Газпромом», более того пытается сорвать поставки российского газа в Европу.
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