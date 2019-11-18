«Нафтогаз» заявил об отсутствии новых официальных писем «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» не получал новых официальных писем от российского «Газпрома». С таким заявлением выступил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

При этом ранее в понедельник, 18 ноября, стало известно, что «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение продлить транзитный контракт на год или заключить новый. Обязательным условием для этого Москва, в частности, назвала взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах.

Напомним, действующий контракт на транзит российского газа в страны Европы через Украину истекает 31 декабря. Сейчас Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения.