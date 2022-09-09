«Нафтогаз Украины» заявил об иске против «Газпрома»

«Нафтогаз» заявил о новом иске против «Газпрома» за неуплату услуг по транзиту, сообщает пресс-служба украинской компании.

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В сообщении говорится, что в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже (Франция) была подана просьба об арбитраже в отношении действий российской компании.

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им оплачены вовремя и в полном объёме", - говорится в заявлении.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рекомендовал гражданам запастись одеялами и тёплой одеждой в случае похолодания ниже минус 10 градусов зимой, так как температура в помещениях будет установлена на четыре градуса ниже нормы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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