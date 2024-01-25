«Нафтогаз Украины» заявил о кибератаке на сайт и колл-центр

Госкомпания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз Украины» заявила о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров.

Специалисты Роскомнадзора отразили 185 DDoS-атак в 2023 году

В пресс-службе компании указали, что в результате временно прекращена работа веб-сайты и колл-центр.

«О сроках восстановления сервисов сообщим дополнительно», - говорится в заявлении «Нафтогаза».

Ранее начальник департамента кибербезопасности СБУ Украины Илья Витюк заявил, что в результате кибератаки на украинского оператора связи «Киевстар» хакеры разрушили, в том числе, «тысячи виртуальных серверов и ПК», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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