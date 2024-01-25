«Нафтогаз Украины» заявил о кибератаке на сайт и колл-центр
Госкомпания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз Украины» заявила о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров.
В пресс-службе компании указали, что в результате временно прекращена работа веб-сайты и колл-центр.
«О сроках восстановления сервисов сообщим дополнительно», - говорится в заявлении «Нафтогаза».
Ранее начальник департамента кибербезопасности СБУ Украины Илья Витюк заявил, что в результате кибератаки на украинского оператора связи «Киевстар» хакеры разрушили, в том числе, «тысячи виртуальных серверов и ПК», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Нафтогаз Украины» заявил о кибератаке на сайт и колл-центр
- СМИ: Лолита даст концерт в Чехове 20 февраля
- Фильм «Брат 3» выйдет в российский прокат 1 февраля
- Цена нефти Brent на бирже поднялась выше $81 впервые с конца декабря
- Путин сегодня встретится со студентами университета Канта в Калининграде
- Милонов назвал День святого Валентина «праздником искаженных ценностей»
- В ООН заявили о 12 погибших при обстреле здания БАПОР на юге Газы
- Биохимик рассказала, что борщ поможет укрепить волосы и улучшить работу суставов
- Знаменитую работу Бэнкси «Любовь в мусорной корзине» вновь переименовали
- Вышел новый трейлер фильма «Сто лет тому вперёд» по повести Булычёва об Алисе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru