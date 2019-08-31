Надвигающемуся на Флориду урагану присвоена третья степень мощности
Урагану «Дориан», который приближается к американскому штату Флорида, присвоили третью степень мощности из пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Отмечается, что максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления стала выше 51 м/с, что соответствует третьей степени мощости по шкале Саффира - Симпсона.
Как пишет агентство, в настоящее время ураган находится примерно в 1 тыс. км от Флориды. Ожидается, что он достигнет землю к вечеру 2 сентября. Синоптики прогнозируют к этому времени его усиление до четвертой степени.
Ранее в связи с приближением урагана «Дориан» Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.
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