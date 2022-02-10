«Надругался над реликвией!» В Белоруссии завели дело на мэра Днепра из-за замены флага

Мэр украинского города Днепр Борис Филатов стал фигурантом возбужденного в Белоруссии уголовного дела по статье о разжигании национальной вражды, сообщает ТАСС.

Ранее власти Днепра заменили вывешенный рядом с горсоветом белорусский флаг на бело-красно-белый, который используют оппозиция и противники Александра Лукашенко.

В Генпрокуратуре Белоруссии считают, что, «надругавшись над исторической и культурной реликвией», мэр Днепра «унизил национальную честь и достоинство белорусов».

Сам Филатов ранее объяснял замену флага «народной инициативой» и несогласием с политикой белорусского президента Лукашенко в отношении Украины.

Посольство Белоруссии в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста. Кроме того, в МИД Белоруссии был вызван посол Украины.

