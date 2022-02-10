«Надругался над реликвией!» В Белоруссии завели дело на мэра Днепра из-за замены флага
Мэр украинского города Днепр Борис Филатов стал фигурантом возбужденного в Белоруссии уголовного дела по статье о разжигании национальной вражды, сообщает ТАСС.
Ранее власти Днепра заменили вывешенный рядом с горсоветом белорусский флаг на бело-красно-белый, который используют оппозиция и противники Александра Лукашенко.
В Генпрокуратуре Белоруссии считают, что, «надругавшись над исторической и культурной реликвией», мэр Днепра «унизил национальную честь и достоинство белорусов».
Сам Филатов ранее объяснял замену флага «народной инициативой» и несогласием с политикой белорусского президента Лукашенко в отношении Украины.
Посольство Белоруссии в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста. Кроме того, в МИД Белоруссии был вызван посол Украины.
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