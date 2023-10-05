Над Варшавой впервые в истории развернули систему ПРО

Систему противоракетной обороны развернули над Варшавой впервые в истории. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

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«Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона – первый раз в истории», — цитирует Блащака РИА Новости.

Основа системы ПРО — американский комплекс Patriot. Оборону развернули «с использованием очень современной техники». Боевые дежурства в рамках ПРО в польской столице начнутся с пятницы.

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ФОТО: РИА Новости
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