Над аэропортом Вашингтона столкнулись пассажирский самолет и вертолет

В Вашингтоне в аэропорту имени Рональда Рейгана остановили полеты, сообщает воздушная гавань в соцсети X.

Пассажирский самолет столкнулся с топливозаправщиком в нью-йорском аэропорту

Это произошло из-за ЧП с авиалайнером. Над аэропортом коммерческий самолет столкнулся с вертолетом полиции.

В настоящее время проводится спасательная операция. Приостановлен прием бортов и вылет рейсов.

Ранее в аэропорту южнокорейского Пуссана загорелся самолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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