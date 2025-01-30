Над аэропортом Вашингтона столкнулись пассажирский самолет и вертолет
30 января 202505:39
В Вашингтоне в аэропорту имени Рональда Рейгана остановили полеты, сообщает воздушная гавань в соцсети X.
Это произошло из-за ЧП с авиалайнером. Над аэропортом коммерческий самолет столкнулся с вертолетом полиции.
В настоящее время проводится спасательная операция. Приостановлен прием бортов и вылет рейсов.
Ранее в аэропорту южнокорейского Пуссана загорелся самолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru