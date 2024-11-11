Начато внешнее расследование в отношении прокурора МУС Карима Хана

В отношении прокурора МУС Карима Хана начато внешнее расследование. Об этом сообщается в заявлении президента ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда (МУС) Пяйви Каукоранта. Причиной стали обвинения в его предполагаемом неправомерном поведении.

По словам Каукоранты, после консультаций с бюро ассамблеи она ходатайствовала от имени председателя ассамблеи о проведении внешнего расследования.

СМИ: МУС начнет расследование против своего прокурора Хана из-за домогательств

В заявлении, опубликованном на официальном сайте суда, подчеркивается, что расследование необходимо для обеспечения независимости, беспристрастности и справедливости процесса, соответствующего правовым стандартам МУС.

Дополнительная информация по делу будет предоставлена только после завершения расследования. Ранее Reuters сообщало, что расследование будет касаться обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес Карима Хана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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