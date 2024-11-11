Начато внешнее расследование в отношении прокурора МУС Карима Хана
В отношении прокурора МУС Карима Хана начато внешнее расследование. Об этом сообщается в заявлении президента ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда (МУС) Пяйви Каукоранта. Причиной стали обвинения в его предполагаемом неправомерном поведении.
По словам Каукоранты, после консультаций с бюро ассамблеи она ходатайствовала от имени председателя ассамблеи о проведении внешнего расследования.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте суда, подчеркивается, что расследование необходимо для обеспечения независимости, беспристрастности и справедливости процесса, соответствующего правовым стандартам МУС.
Дополнительная информация по делу будет предоставлена только после завершения расследования. Ранее Reuters сообщало, что расследование будет касаться обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес Карима Хана, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru