Начато внешнее расследование в отношении прокурора МУС Карима Хана

В отношении прокурора МУС Карима Хана начато внешнее расследование. Об этом сообщается в заявлении президента ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда (МУС) Пяйви Каукоранта. Причиной стали обвинения в его предполагаемом неправомерном поведении.

По словам Каукоранты, после консультаций с бюро ассамблеи она ходатайствовала от имени председателя ассамблеи о проведении внешнего расследования.