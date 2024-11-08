СМИ: МУС начнет расследование против своего прокурора Хана из-за домогательств

Международный уголовный суд (МУС) инициирует внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана, который обвиняется в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, расследование будет проводиться по решению руководящего органа МУС. В ходе расследования Хану предложили временно сложить свои полномочия.

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Хан отверг обвинения и обратился с просьбой к внутреннему надзорному органу суда провести собственное расследование. Это решение было согласовано на заседании Ассамблеи государств-участников в четверг.

В данный момент Хан продолжает рассматривать запросы на ордера на арест высокопоставленных представителей Израиля и лидеров ХАМАС. Он утверждает, что обвинения в его адрес совпали с кампанией дезинформации против его работы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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