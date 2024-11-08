СМИ: МУС начнет расследование против своего прокурора Хана из-за домогательств

Международный уголовный суд (МУС) инициирует внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана, который обвиняется в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, расследование будет проводиться по решению руководящего органа МУС. В ходе расследования Хану предложили временно сложить свои полномочия.