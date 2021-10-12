Начался чрезвычайный саммит Большой двадцатки по Афганистану
Чрезвычайный саммит Большой двадцатки (G20) по Афганистану начался в онлайн-формате. Об этом сообщил Twitter правительства Италии.
Саммит пройдет в расширенном составе с представителями ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
Страны обсудят вопросы гуманитарной поддержки населения Афганистану, противодействие терроризму, вопрос о свободном перемещении афганских граждан как внутри страны, так и между странами.
15 августа в Афганистане было свергнуто прежнее правительство. К власти в стране пришли представители движения «Талибан» (запрещенная в стране террористическая организация). Такие события привели к социально-экономическому кризису в стране и возращению в местное законодательство норм шариата.
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