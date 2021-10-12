Начался чрезвычайный саммит Большой двадцатки по Афганистану

Чрезвычайный саммит Большой двадцатки (G20) по Афганистану начался в онлайн-формате. Об этом сообщил Twitter правительства Италии.

Саммит пройдет в расширенном составе с представителями ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

«Тёрки есть»: Военный эксперт оценил угрозу вторжения «Талибана» в Таджикистан

Страны обсудят вопросы гуманитарной поддержки населения Афганистану, противодействие терроризму, вопрос о свободном перемещении афганских граждан как внутри страны, так и между странами.

15 августа в Афганистане было свергнуто прежнее правительство. К власти в стране пришли представители движения «Талибан» (запрещенная в стране террористическая организация). Такие события привели к социально-экономическому кризису в стране и возращению в местное законодательство норм шариата.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:АфганистанТалибан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры