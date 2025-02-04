Начались переговоры по второму этапу прекращения огня в Газе
Стартовали переговоры по второму этапу прекращения огня в секторе Газа, заявил представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа.
В официальном сообщении движения говорится, что контакты, как и было обговорено ранее, начались после выполнения ряда условий первого круга переговоров.
При этом 4 февраля ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного аспекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении палестинского движения.
ХАМАС призвало гарантов соглашения о прекращении огня и посредников, в особенности Катар и Египет, вмешаться для устранения недостатков в реализации гуманитарного протокола соглашения.
Ранее, 4 февраля, канцелярия главы израильского кабмина сообщила, что Израиль отправит делегацию рабочего уровня в Катар до конца недели, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по возвращении из Соединенных Штатов созовет кабинет безопасности для обсуждения позиции Израиля по второму этапу сделки по сектору Газа, передает «Радиоточка НСН».
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