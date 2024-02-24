Наблюдатели сообщили подробности о выборах в Белоруссии
Выборы в Белоруссии организованы на высоком уровне, заявил координатор делегации наблюдателей от Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Виктор Селиверстов после встречи с главой ЦИК Белоруссии Игорем Карпенко в Минске.
«Мы видели настроение людей на участках в Минске. Настроение не скроешь, оно видно и понятно. Люди улыбаются, лица открыты. Все у вас прекрасно, все работает. Не сомневаемся, что выборы пройдут на высоком уровне», - сказал Селиверстов в субботу
Делегация работает в Минске со вчерашнего дня. Также в республике работают около 300 иностранных наблюдателей и 4,5 тысячи национальных, отмечает РИА Новости.
В Белоруссии выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов состоятся 25 февраля 2024 года. Со вторника по субботу включительно проходит досрочное голосование. В Белоруссии зарегистрировано более 6,9 миллиона избирателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru