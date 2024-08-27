На здании газеты Tagesspiegel в Берлине нарисовали антисемитский знак

В Берлине неизвестные облили здание редакции газеты Tagesspiegel красной краской и нанесли на фасад антисемитский символ. Об этом сообщает само издание.

Инцидент произошел утром 27 августа на площади Асканишер в районе Берлин-Кройцберг. На входе в подземный паркинг здания была обнаружена надпись «немецкие СМИ убивают», сопровождаемая изображением красного треугольника.