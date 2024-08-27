На здании газеты Tagesspiegel в Берлине нарисовали антисемитский знак


В Берлине неизвестные облили здание редакции газеты Tagesspiegel красной краской и нанесли на фасад антисемитский символ. Об этом сообщает само издание.

Инцидент произошел утром 27 августа на площади Асканишер в районе Берлин-Кройцберг. На входе в подземный паркинг здания была обнаружена надпись «немецкие СМИ убивают», сопровождаемая изображением красного треугольника.

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В материале Tagesspiegel говорится, что красный треугольник ассоциируется с террором против евреев и Израиля, и его используют приверженцы радикального палестинского движения ХАМАС.

Публицист и эксперт по Ближнему Востоку Ахмад Мансур отметил, что такой треугольник появлялся в видеороликах после теракта 7 октября, обозначая израильские цели, которые затем подвергались нападениям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:АнтисемитизмВандализмБерлин

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