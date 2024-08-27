На здании газеты Tagesspiegel в Берлине нарисовали антисемитский знак
В Берлине неизвестные облили здание редакции газеты Tagesspiegel красной краской и нанесли на фасад антисемитский символ. Об этом сообщает само издание.
Инцидент произошел утром 27 августа на площади Асканишер в районе Берлин-Кройцберг. На входе в подземный паркинг здания была обнаружена надпись «немецкие СМИ убивают», сопровождаемая изображением красного треугольника.
В материале Tagesspiegel говорится, что красный треугольник ассоциируется с террором против евреев и Израиля, и его используют приверженцы радикального палестинского движения ХАМАС.
Публицист и эксперт по Ближнему Востоку Ахмад Мансур отметил, что такой треугольник появлялся в видеороликах после теракта 7 октября, обозначая израильские цели, которые затем подвергались нападениям, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Французкий юрист заявил, что Дуров пока считается невиновным
- СМИ: Подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи россиянки вылетели в Москву
- Медведев признал, что в замедлении YouTube нет ничего хорошего
- Россия в 2023 году сохранила звание лидера по экспорту газа
- Зеленский рассказал о применении F-16 при атаках ВС РФ
- Принцип «воюй или работай» планируют внедрить на Украине
- Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру футболиста в «Аль-Насре»
- Президент Грузии объявила дату парламентских выборов в стране
- Певица Алсу официально развелась с бизнесменом Абрамовым
- Андрей Губин заявил, что написал более 100 новых песен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru