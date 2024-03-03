На юге Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,7
3 марта 202420:30
В Тихом океане к югу-востоку от Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7, сообщила Геологическая служба США.
Подземные толчки произошли в 16:16 по времени UTC (19:16 мск). Очаг залегал на глубине около 10 километров и находился к юго-востоку от Новой Зеландии.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
В турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны 1 марта произошло землетрясение магнитудой 4,1. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru