На юге Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,7

Подземные толчки произошли в 16:16 по времени UTC (19:16 мск). Очаг залегал на глубине около 10 километров и находился к юго-востоку от Новой Зеландии.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны 1 марта произошло землетрясение магнитудой 4,1. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

