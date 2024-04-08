На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Эпицентр подземных толчков располагался в 67 километрах от уезда Куча с населением 102 тысячи человек. Очаг находился на глубине около 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В субботу, 6 апреля, землетрясение произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Магнитуда подземных толчков составила 4,9, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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