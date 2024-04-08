На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0
8 апреля 202400:50
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался в 67 километрах от уезда Куча с населением 102 тысячи человек. Очаг находился на глубине около 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
В субботу, 6 апреля, землетрясение произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Магнитуда подземных толчков составила 4,9, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru