Отмечается, что двойственное восприятие Украиной этих символов, а порой и их принятие рискуют вновь дать жизнь образам, которые Запад уничтожал на протяжении более чем полувека.

В частности, исследователь ультраправых движений Майкл Колборн подчеркнул, что киевские власти не думают о последствиях и о том, как такие символы воспринимаются в мире.

Вместе с тем правительство украинского президента Владимира Зеленского отрицает поддержку идеологии нацизма, а многие украинские солдаты заявляют, что подобная символика демонстрирует гордость и независимость Украины.

Ранее хорватский лидер Зоран Миланович не поддержал употребление националистического приветствия «Слава Украине!». Политик сравнил его с приветствиями немецких и хорватских нацистов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

