На Западе допустили отказ от помощи Киеву из-за использования ВСУ нацистской символики
Запад может перестать поддерживать Украину из-за использования украинской армией нацистской символики, сообщило американское издание The New York Times.
Отмечается, что двойственное восприятие Украиной этих символов, а порой и их принятие рискуют вновь дать жизнь образам, которые Запад уничтожал на протяжении более чем полувека.
В частности, исследователь ультраправых движений Майкл Колборн подчеркнул, что киевские власти не думают о последствиях и о том, как такие символы воспринимаются в мире.
Вместе с тем правительство украинского президента Владимира Зеленского отрицает поддержку идеологии нацизма, а многие украинские солдаты заявляют, что подобная символика демонстрирует гордость и независимость Украины.
Ранее хорватский лидер Зоран Миланович не поддержал употребление националистического приветствия «Слава Украине!». Политик сравнил его с приветствиями немецких и хорватских нацистов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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