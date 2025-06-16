На ядерном объекте в Иране зафиксировали подземные толчки

Подземные толчки зафиксированы в районе ядерного объекта в Фордо, сообщает РИА Новости со ссылкой на Иранский сейсмологический центр.

По его данным, их мощность составила 2,5 балла.

Ранее МИД Ирана заявил, что страна готова заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у нее ЯО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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