На выборах в Европарламент зафиксировали рекордную явку
На выборах в Европарламент проголосовали более половины избирателей. Явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5 процентов и стала рекордной за последние 20 лет. Об этом сообщил журналистам представитель ЕП, объявляя предварительные итоги голосования.
Согласно прогнозу Европарламента, проевропейские партии лидируют на выборах в законодательный орган Евросоюза, получив почти 500 мест из 751.
Ожидается, что христанско-демократическая Европейская народная партия сохранит за собой первое место, получив около 179 мандатов, передает РЕН ТВ.
При этом социал-демократам прогнозируют 150 мест в Европарламенте, отмечает RT.
Выборы в Европарламент проходили с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза. Несмотря на готовящийся Брексит, Великобритания также приняла в них участие.
Напомним, что в Австрии накануне выборов в Европарламент разразился скандал. В сети появилось видео с участием австрийского вице-канцлера Штрахе и некой россиянки (блондинкой и «племянницей олигарха»). На записи они беседуют о финансовой помощи для «Свободной партии Австрии», в обмен на лоббистские услуги для отечественных строительных компаний и другого российского бизнеса. После скандала министры упомянутой партии подали в отставку, что стало причиной правительственного кризиса и дало старт формированию нового кабинета.
Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в эфире НСН увидел следы США в отставке вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиана Штрахе.
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