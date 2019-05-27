На выборах в Европарламент зафиксировали рекордную явку

На выборах в Европарламент проголосовали более половины избирателей. Явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5 процентов и стала рекордной за последние 20 лет. Об этом сообщил журналистам представитель ЕП, объявляя предварительные итоги голосования.

Согласно прогнозу Европарламента, проевропейские партии лидируют на выборах в законодательный орган Евросоюза, получив почти 500 мест из 751.

Ожидается, что христанско-демократическая Европейская народная партия сохранит за собой первое место, получив около 179 мандатов, передает РЕН ТВ.

При этом социал-демократам прогнозируют 150 мест в Европарламенте, отмечает RT.

Выборы в Европарламент проходили с 23 по 26 мая во всех странах Евросоюза. Несмотря на готовящийся Брексит, Великобритания также приняла в них участие.