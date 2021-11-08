На Украине заявили об «уничтожающей» реакции России на агрессию в Донбассе

Масштабное наступление в Донбасс украинских войск может иметь последствия, сообщил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Постпред России сообщил об активной переброске вооружения ВСУ в Донбассе

По его мнению, попытка развязать большую войну на юго-востоке страны не останется без внимания России, которая, вероятно, пойдет на ответные меры. «Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», — заявил депутат.

По его словам, Москва дала понять Западу о готовности пойти до конца, если «ставки будут высоки».

Тем временем, глава генерального штаба Украины Сергей Шаптала заявил, что ВС Украины готовы вновь использовать ударные беспилотники Bayraktar.

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Фото: facebook.com
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