На Украине заявили об «уничтожающей» реакции России на агрессию в Донбассе

По его мнению, попытка развязать большую войну на юго-востоке страны не останется без внимания России, которая, вероятно, пойдет на ответные меры. «Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», — заявил депутат.

По его словам, Москва дала понять Западу о готовности пойти до конца, если «ставки будут высоки».

Тем временем, глава генерального штаба Украины Сергей Шаптала заявил, что ВС Украины готовы вновь использовать ударные беспилотники Bayraktar.

