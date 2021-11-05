Постпред России сообщил об активной переброске вооружения ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали транспортировку вооружений в Донбассе, в связи с чем наблюдателям Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) следует нарастить мониторинг у линии соприкосновения. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Постпред подчеркнул, что ВСУ перемещают вооружение и технику по железной дороге.
«Так, в Донецкой области на станции Константиновка наблюдатели 96 раз видели танки; в Дружковке — девять раз — танки, 20 — 122-мм гаубицы "Гвоздика", восемь - РЗСО "Град", 12 — противотанковые пушки. В Луганской области на станции Рубежное 39 раз замечены 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", 10 раз — противотанковые пушки "Рапира"», — цитирует Лукашевича ТАСС.
Как отметил постпред, это вооружение отследили за 10 дней, пишут Известия. Куда перемещается украинское оружие, неизвестно.
Накануне ВСУ обстреляли из минометов калибров 82 мм и 120 мм Петровский район Донецка и поселок Зайцево, напоминает РЕН ТВ.
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