Постпред России сообщил об активной переброске вооружения ВСУ в Донбассе

Постпред подчеркнул, что ВСУ перемещают вооружение и технику по железной дороге.

«Так, в Донецкой области на станции Константиновка наблюдатели 96 раз видели танки; в Дружковке — девять раз — танки, 20 — 122-мм гаубицы "Гвоздика", восемь - РЗСО "Град", 12 — противотанковые пушки. В Луганской области на станции Рубежное 39 раз замечены 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", 10 раз — противотанковые пушки "Рапира"», — цитирует Лукашевича ТАСС.

Как отметил постпред, это вооружение отследили за 10 дней, пишут Известия. Куда перемещается украинское оружие, неизвестно.

Накануне ВСУ обстреляли из минометов калибров 82 мм и 120 мм Петровский район Донецка и поселок Зайцево, напоминает РЕН ТВ.

