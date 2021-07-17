На Украине заявили об изменении мнения Меркель о «Северном потоке-2»

«Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект», — заявил Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

По словам главы «Нафтогаза», Меркель увидела «реальные угрозы для безопасности Украины». Витренко подчеркнул, что для Киева газопровод является не только вопросом денег и экономики, но и «реальной безопасности».

«Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», — считает глава «Нафтогаза».

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Меркель сдала интересы Украины в пользу России. Дипломат отметил, что в ходе переговоров канцлер и президент Украины Владимир Зеленский не достигли соглашения в ряде важных вопросов, в том числе о строительстве «Северного потока — 2».

