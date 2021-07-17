На Украине заявили об изменении мнения Меркель о «Северном потоке-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель изменила свое мнение о газопроводе «Северный поток-2», считает глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект», — заявил Витренко в эфире телеканала «Украина 24».
По словам главы «Нафтогаза», Меркель увидела «реальные угрозы для безопасности Украины». Витренко подчеркнул, что для Киева газопровод является не только вопросом денег и экономики, но и «реальной безопасности».
«Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», — считает глава «Нафтогаза».
Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Меркель сдала интересы Украины в пользу России. Дипломат отметил, что в ходе переговоров канцлер и президент Украины Владимир Зеленский не достигли соглашения в ряде важных вопросов, в том числе о строительстве «Северного потока — 2».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 704 / сут.
Умерли
147 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 932 / сут.
- На Украине заявили об изменении мнения Меркель о «Северном потоке-2»
- Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB-
- Мурашко посоветовал, что делать при температуре после вакцинации
- Постпред Германии при ОЗХО признал ошибку в докладе по инциденту с Навальным
- Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко получил гран-при «Особого взгляда» в Каннах
- Собянин: В Москве 70% работников прошли вакцинацию
- Ученый назвал наиболее вероятной версию об утечке коронавируса из лаборатории
- Глава Минздрава оценил ситуацию с темпами распространения COVID-19 в России
- Стала известна причина отказа двигателей совершившего жесткую посадку Ан-28
- Украина ужесточит требования к въезжающим из России, Белоруссии и Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru