На Украине ввели санкции против 13 российских компаний
Правительство Украины ввело санкции против 13 российских компаний, работающих в сфере авиации, передает ТАСС.
На прошлой неделе глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что на Украине могут расширить и разнообразить санкции против России.
Он считает, что это ускорит разрешение кризиса в Донбассе, при этом Кравчук не намерен возвращать эти территории военным путем.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее в эфире НСН признал, что Россия и Украина могут помириться за один день.
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