На Украине ввели санкции против 13 российских компаний

Правительство Украины ввело санкции против 13 российских компаний, работающих в сфере авиации, передает ТАСС.

На прошлой неделе глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что на Украине могут расширить и разнообразить санкции против России.

Он считает, что это ускорит разрешение кризиса в Донбассе, при этом Кравчук не намерен возвращать эти территории военным путем.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее в эфире НСН признал, что Россия и Украина могут помириться за один день.



