На Украине в школьных учебниках появилась карта страны без Крыма

В украинских школьных в учебниках изображена карта страны без Крыма, сообщает портал «Историческая правда».

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Речь идет о двух учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов от издательства «Грамота» от 2017 и 2018 гг соответственно. Отсутствие российского полуострова заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

На Украине давно понимают, что Крым вернуть не удастся. Поэтому все заявления о полуострове вызваны злобой и истерикой. Так отреагировал на заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян после его возвращения Киеву сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КрымУкраина
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