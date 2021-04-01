На Украине в школьных учебниках появилась карта страны без Крыма
В украинских школьных в учебниках изображена карта страны без Крыма, сообщает портал «Историческая правда».
Речь идет о двух учебниках по истории Украины для 9 и 10 классов от издательства «Грамота» от 2017 и 2018 гг соответственно. Отсутствие российского полуострова заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.
На Украине давно понимают, что Крым вернуть не удастся. Поэтому все заявления о полуострове вызваны злобой и истерикой. Так отреагировал на заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян после его возвращения Киеву сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.
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