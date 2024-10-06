В зоне СВО ликвидировали зятя Ирины Фарион
6 октября 202415:24
В зоне проведения спецоперации ликвидирован зять экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион Василий Особа. Об этом в своих социальных сетях сообщила его супруга София.
По данным СМИ, Особа ликвидирован в бою на северском направлении. Обстоятельства гибели неизвестны.
Фарион застрелили во Львове в июле 2024 года. По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний молодой человек.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал убийство Фарион «провокацией и покушением на демократию», отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тишковец: циклон «Кассандра» обрушит на Москву половину месячной нормы осадков
- Один человек погиб и 10 пострадали при стрельбе на юге Израиля
- В зоне СВО ликвидировали зятя Ирины Фарион
- Власти Грузии опровергли слухи о намерении признать Абхазию и Южную Осетию
- СМИ: Алтайский край столкнулся с дефицитом препарата от психических расстройств
- В Красноярске водитель сбил трех подростков на пешеходном переходе
- Полиция германского Вестервальде разогнала собрание радикальной партии
- В дагестанском Каспийске загорелся торговый центр
- Гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки во время выступления в Кузбассе
- ЦИК Казахстана признал состоявшимся референдум о строительстве АЭС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru