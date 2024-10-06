В зоне СВО ликвидировали зятя Ирины Фарион

По данным СМИ, Особа ликвидирован в бою на северском направлении. Обстоятельства гибели неизвестны.

Фарион застрелили во Львове в июле 2024 года. По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний молодой человек.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал убийство Фарион «провокацией и покушением на демократию», отмечает «Радиоточка НСН».

