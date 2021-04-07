На Украине произошел рост антисемитизма

По его словам, пандемия создала социальные условия, в которых буйно растут антисемитизм, расизм и экстремизм.

«В прошлом году широко распространились теории заговора о том, что евреи, еврейский народ или государство Израиль виноваты в этой пандемии или получают прибыль от неё, — сказал президент ЕЕК, отметив постоянное пристальное внимание к роли евреев в мировых событиях.

Пандемия привела к тому, что количество физических нападений сократилось из-за карантина и строгих ограничений, однако существенно выросло число проявлений ненависти к евреям в интернете. Распространяемая таким образом дезинформация в первую очередь направлена на молодежь, для которой основным источником информации являются соцсети.

«Молодёжь вынуждена оставаться дома в столь важный период своей жизни – период становления личности, – при этом подвергаясь круглосуточному воздействию антисемитизма, манипулирования и дезинформации в сети», — подчеркнул Кантор, призвав активнее взаимодействовать с молодыми людьми.

Согласно отчёту, в большинстве стран наблюдалось сокращение числа инцидентов с применением насилия, нападений на частных лиц и объекты собственности, угроз и поджогов, но возросло количество нападений на еврейские объекты и общинную собственность.

Число проявлений антисемитизма с применением насилия по сравнению с 2019 годом сократилось из-за введённых карантинных мер на 19% с 456 инцидентов до 371.

Кроме того, на 37% (107 в 2020 году против 170 в 2019 году) сократилось число случаев нанесения физических увечий, а количество инцидентов с причинением ущерба частной собственности снизилось на 35% (84 против 130 соответственно) лишь благодаря тому, что люди преимущественно оставались дома.

При этом, как отмечается в докладе, наблюдался 25% рост случаев осквернения еврейских кладбищ и актов вандализма в отношении мемориалов памяти жертв Холокоста и других еврейских памятников. Также на 19% по сравнению с 2019 годом (с 53 до 63 инцидентов) выросло число осквернённых вандалами синагог.

