СМИ: Southwind Airlines запретили летать через Европу из-за якобы связей с РФ

Евросоюз не разрешил авиакомпании из Турции Southwind Airlines совершать полеты между республикой и ЕС из-за якобы связей с Россией. Об этом пишет Turizm Güncel.

По данным издания, в четверг европейские руководящие органы проинформировали власти государств ЕС о принятом решении, оно немедленно вступило в силу. Из-за запрета Southwind Airlines не сможет совершать полеты в Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт), греческий Ираклион и швейцарский Цюрих.

Ранее финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom отказало авиакомпании в разрешении начать полеты между странами. Как отметили в ведомстве, Southwind Airlines якобы контролируют российские структуры.

Между тем исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что Евросоюз усложняет процесс переговоров российских авиакомпаний с западными лизингодателями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

