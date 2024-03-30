СМИ: Southwind Airlines запретили летать через Европу из-за якобы связей с РФ
Евросоюз не разрешил авиакомпании из Турции Southwind Airlines совершать полеты между республикой и ЕС из-за якобы связей с Россией. Об этом пишет Turizm Güncel.
По данным издания, в четверг европейские руководящие органы проинформировали власти государств ЕС о принятом решении, оно немедленно вступило в силу. Из-за запрета Southwind Airlines не сможет совершать полеты в Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт), греческий Ираклион и швейцарский Цюрих.
Ранее финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom отказало авиакомпании в разрешении начать полеты между странами. Как отметили в ведомстве, Southwind Airlines якобы контролируют российские структуры.
Между тем исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев заявил, что Евросоюз усложняет процесс переговоров российских авиакомпаний с западными лизингодателями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru