На Украине поверили, что послом Словении в России стала Раша Срака
В новость про то, что Словения назначила послом страны в России дзюдоистку, чемпионку Европы 2003 года по имени Раша Срака (Raša Sraka) поверили сразу несколько украинских СМИ. Не только поверили, но и перепечатали на своих сайтах.
Сатирическое издание написало эту «новость», обосновав выбор властей Словенией именно этой спортсменки в качестве дипломатов ее именем. Вымышленный министр иностранных дел страны Душан Сралькович «пояснил», что у Раши очень удачное имя.
«По-английски это слово переводится как «Россия». Кроме того, у нее много общего с российскими политиками, что должно помочь наладить им тесный контакт», - написала «Панорама».
На самом деле 40-летняя Раша Срака является чемпионкой Европы 2003 года по дзюдо, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы. Выступала в весовой категории до 70 килограммов. Но политикой она никогда не занималась.
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