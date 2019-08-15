На Украине поверили, что послом Словении в России стала Раша Срака

В новость про то, что Словения назначила послом страны в России дзюдоистку, чемпионку Европы 2003 года по имени Раша Срака (Raša Sraka) поверили сразу несколько украинских СМИ. Не только поверили, но и перепечатали на своих сайтах.

Сатирическое издание написало эту «новость», обосновав выбор властей Словенией именно этой спортсменки в качестве дипломатов ее именем. Вымышленный министр иностранных дел страны Душан Сралькович «пояснил», что у Раши очень удачное имя.