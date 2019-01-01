На Украине посчитали визит Зеленского в Европу провальным
На Украине рабочую поездку президента Владимира Зеленского в Германию и Францию назвали провальной. Такое мнение высказал руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne, передает RT.
По словам украинского политика, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон дали ясно понять, что планируют сотрудничать с Россией.
С позицией Спивака согласился политолог Андрей Иванов. В интервью РИА ФАН он заявил, что Евросоюзу надоели санкции против России, и он будет укреплять экономическое и политическое сотрудничество с Москвой, а также требовать от Киева начать диалог с РФ.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в эфире НСН объяснил, почему вина за очередной обстрел в Донецке лежит на Владимире Зеленском.
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