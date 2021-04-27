На Украине поднялись тарифы на газ
На Украине поднялись тарифы на газ из-за перевода всех граждан страны с 1 мая на годовые тарифы, сообщает «Обозреватель».
Теперь цена за кубометр газа будет составлять от 7,96 до 13,5 гривен (21,4 — 36,2 рубля), при том, что сейчас жители Украины платят 6,99 гривен (18,8 рублей). «Обозреватель» пишет, что некоторым украинцам придется платить почти на полторы тысячи гривен (около четырех тысяч рублей) в месяц больше.
При этом известно, что 93% жителей страны считают установленные в Украине тарифы на газ, воду и электричество завышенными. Как отметил украинский Центр Разумкова, только 0,4% граждан расценивают тарифы как недостаточно высокие.
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