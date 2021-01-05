На Украине ожидают, что первой в стране появится российская вакцина «Спутник V»
Председатель Национальной медицинской палаты Украины, глава Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко заявил, что на территории Украины в ближайшее время не будет никакой китайской вакцины, сообщает ТАСС.
По его словам, первой в стране появится российская вакцина от коронавируса «Спутник V». При этом Кравченко добавил, что отказ от российского препарата является безумством, так как Россия и Центр Гамалеи единственные в мире готовы «предоставить трансфер технологий» для налаживания самостоятельного производства.
«Для всех остальных стран это заработок, коммерция. Ну, и для нашего жулья, которое сидит в Верховной раде», - подчеркнул учёный.
Кравченко напомнил, что на Украину можно завозить и использовать незарегистрированные в стране лекарства, прошедшие переквалификацию ВОЗ или получившие одобрение регуляторов экономически развитых государств. По его словам, это позволит российской вакцине «Спутник V» попасть на Украину «через Бразилию».
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