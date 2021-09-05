На Украине обвинили Зеленского в неумении управлять страной

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что президент Владимир Зеленский не понял за 2,5 года на посту главы государства, как управлять страной.

Захарова высмеяла Зеленского за книгу, подаренную ему в США

Бывший глава правительства Украины отметил, что Зеленский не освоил ничего, что нужно для руководства государством. «Он никак не освоился, ему дают какие-то вещи, он их там вычитывает, как актер», — сообщил Азаров в эфире YouTube-канала «Соловьев live».

Он считает, что страна за время президентства Зеленского превратилась в импортера продукции животноводства, поскольку снизилось поголовье скота.

Ранее Азаров назвал Зеленского «ошибкой» для Украины, высказав мнение, что тот «соревнуется» с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко по «степени бестолковости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры