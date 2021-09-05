На Украине обвинили Зеленского в неумении управлять страной
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что президент Владимир Зеленский не понял за 2,5 года на посту главы государства, как управлять страной.
Бывший глава правительства Украины отметил, что Зеленский не освоил ничего, что нужно для руководства государством. «Он никак не освоился, ему дают какие-то вещи, он их там вычитывает, как актер», — сообщил Азаров в эфире YouTube-канала «Соловьев live».
Он считает, что страна за время президентства Зеленского превратилась в импортера продукции животноводства, поскольку снизилось поголовье скота.
Ранее Азаров назвал Зеленского «ошибкой» для Украины, высказав мнение, что тот «соревнуется» с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко по «степени бестолковости».
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