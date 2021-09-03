Захарова высмеяла Зеленского за книгу, подаренную ему в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пошутила про книгу, которую президент Украины Владимир Зеленский получил в подарок от членов конгресса США. Сообщение дипломат опубликовала в своем канале в Telegram.
Президенту подарили книгу "Лёгкая черепно-мозговая травма", изданную американо-украинским медицинским фондом AUMF. «Всё-таки книга - лучший подарок, как ни крути», - напомнила Захарова.
Украинский лидер проводит рабочий визит в США, в среду 1 сентября состоялась его встреча с американским коллегой Джо Байденом, он также встретился с конгрессменами и министрами Соединенных Штатов. Посол Украины в США Оксана Маркарова ранее заявляла, что Зеленский также намерен провести встречи с представителями бизнеса в штате Калифорния.
Ранее Захарова с иронией отнеслась к высказываниям главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, сравнившего действия его страны с управлением поведением петухов.
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