Захарова высмеяла Зеленского за книгу, подаренную ему в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пошутила про книгу, которую президент Украины Владимир Зеленский получил в подарок от членов конгресса США. Сообщение дипломат опубликовала в своем канале в Telegram.



Президенту подарили книгу "Лёгкая черепно-мозговая травма", изданную американо-украинским медицинским фондом AUMF. «Всё-таки книга - лучший подарок, как ни крути», - напомнила Захарова.

Украинский лидер проводит рабочий визит в США, в среду 1 сентября состоялась его встреча с американским коллегой Джо Байденом, он также встретился с конгрессменами и министрами Соединенных Штатов. Посол Украины в США Оксана Маркарова ранее заявляла, что Зеленский также намерен провести встречи с представителями бизнеса в штате Калифорния.

Ранее Захарова с иронией отнеслась к высказываниям главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, сравнившего действия его страны с управлением поведением петухов.