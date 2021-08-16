На Украине не исключили нехватку питьевой воды
Украина в скором времени может столкнуться с острой нехваткой питьевой воды, сообщил телеканалу «Украина 24» исполнительный директор Союза потребителей страны Максим Несмиянов.
По его словам, многие города будут получать воду по часам. Это произойдет из-за устаревших очистных сооружений. Несмиянов отметил, что в случае отсутствия шагов по решению данной проблемы «через 20 лет лучше уезжать отсюда, чем все это восстанавливать».
«Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы все дальше убиваем Днепр», - заявил директор.
Как сообщалось, климатические изменения на территории Украины могут превратить страну в пустыню. Среди основных проблем экологи называют распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод.
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