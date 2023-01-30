На Украине назвали срок освоения западных истребителей военными
Украинским пилотам потребуется не менее полугода для освоения западных истребителей, запрашиваемых Киевом. Об этом заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль в интервью газете Politico.
Он отметил, что Украина рассчитывает получить авиатехнику от западных стран, однако начать процесс передачи вооружений необходимо «немедленно или как можно скорее».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки истребителей Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru