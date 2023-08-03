На Украине назвали причину крушения вертолета в Броварах, при котором погиб глава МВД
Ошибочные действия пилота вертолёта в сложных метеорологических условиях стали причиной крушения воздушного судна в Броварах Киевской области 18 января 2023 года. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
В ведомстве указали, что перед полётом командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту, в том числе и о «крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары». При этом у экипажа не было соответствующих допусков.
«Из-за сложных погодных условий экипаж вынужден был лететь на предельно низкой высоте... При облёте препятствия командир экипажа резко поднял машину вверх и потерял ориентировку в пространстве, а из-за отсутствия необходимых навыков в итоге произошло столкновение с землёй», - уточнили в генпрокуратуре.
Ранее в МВД Украины заявили, что при крушении вертолёта в Броварах погибли глава ведомства Денис Монастырский, первый замглавы Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru