На Украине назвали причину крушения вертолета в Броварах, при котором погиб глава МВД

В ведомстве указали, что перед полётом командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту, в том числе и о «крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары». При этом у экипажа не было соответствующих допусков.

«Из-за сложных погодных условий экипаж вынужден был лететь на предельно низкой высоте... При облёте препятствия командир экипажа резко поднял машину вверх и потерял ориентировку в пространстве, а из-за отсутствия необходимых навыков в итоге произошло столкновение с землёй», - уточнили в генпрокуратуре.

Ранее в МВД Украины заявили, что при крушении вертолёта в Броварах погибли глава ведомства Денис Монастырский, первый замглавы Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

