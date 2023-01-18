В СБУ назвали три основных версии падания вертолета в Броварах
Нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта названы Службой безопасности Украины в качестве основных версий падения в Броварах вертолета с руководством МВД, сообщает РБК.
По данным ведомства, из-за падения вертолета в Броварах всего погибли 16 человек, среди которых трое детей, ещё 25 госпитализированы.
Поручил СБУ установить обстоятельства крушения вертолёта с руководством МВД президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее стало известно, что глава МВД Украины погиб в результате крушения вертолета под Киевом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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