В СБУ назвали три основных версии падания вертолета в Броварах

Нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта названы Службой безопасности Украины в качестве основных версий падения в Броварах вертолета с руководством МВД, сообщает РБК.

По данным ведомства, из-за падения вертолета в Броварах всего погибли 16 человек, среди которых трое детей, ещё 25 госпитализированы.

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Поручил СБУ установить обстоятельства крушения вертолёта с руководством МВД президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что глава МВД Украины погиб в результате крушения вертолета под Киевом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрушениеВертолётАвиакатастрофаСБУ
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