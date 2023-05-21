На Украине назвали досадным призыв Польши извиниться за Волынскую резню
Представитель польского МИД Лукаш Ясина предложил Киеву извиниться за Волынскую резню, однако данное предложение посол Украины в Варшаве Василий Зварич назвал «неприемлемым и досадным».
«Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее до сих пор не хватает», – сказал он. Зварич отметил, что Варшава уже взяла на себя ответственность за преступления, совершенные против украинцев, однако со стороны украинских властей ответственность на себя так никто и не взял.
Ранее в МИД России высказались о призыве Польши к Зеленскому извиниться за Волынскую резню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В результате Волынской резни в период 1942-1943 год на территории Западной Украины по приказу Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) произошло уничтожение этнических поляков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru