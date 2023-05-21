На Украине назвали досадным призыв Польши извиниться за Волынскую резню

«Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее до сих пор не хватает», – сказал он. Зварич отметил, что Варшава уже взяла на себя ответственность за преступления, совершенные против украинцев, однако со стороны украинских властей ответственность на себя так никто и не взял.

Ранее в МИД России высказались о призыве Польши к Зеленскому извиниться за Волынскую резню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В результате Волынской резни в период 1942-1943 год на территории Западной Украины по приказу Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) произошло уничтожение этнических поляков.

