Верховная Рада рассмотрит вопрос о легализации каннабиса

Законопроект о легализации медицинского каннабиса для использования его в промышленных и медицинских целях направлен правительством Украины в Верховную Раду на рассмотрение, говорится на сайте украинского парламента. Он уже зарегистрирован.

Одним из авторов проекта стал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, по словам которого, каннабис может применяться для снижения болевых ощущений и тревожных ощущений в результате боевых действий.

Ранее кабмин Украины легализовал использование медицинского каннабиса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиМинздравПравительствоВерховная РадаУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры