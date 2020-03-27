На Украине число зараженных COVID-19 выросло до 196 человек
На Украине число инфицированных коронавирусом COVID-2019 возросло до 196 человек. Данные предоставил Минздрав страны, сообщает Интерфакс.
Отмечается, что за последние сутки число заразившихся выросло на 40 человек. К настоящему времени на Украине известно о пяти летальных исходах от последствий заражения коронавирусом и одном выздоровевшем пациенте.
Ранее стало известно, что Украина полностью закроет свои границы с 27 марта. В страну не будут пускать даже украинцев, которые находились за рубежом. Напомним, с 16 марта на Украине был введен запрет на въезд в страну иностранцев за исключением людей, работающих и проживающих в стране.
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