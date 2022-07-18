На Украине арестовали имущество российского бизнесмена

Бюро экономической безопасности Украины объявило об аресте имущества российского бизнесмена, сообщает пресс-служба ведомства.

На Украине арестовали имущество и счета «Татнефти»

В сообщении говорится, что это недвижимость, которой неназванный предприниматель из РФ владел «через оффшорные компании и подконтрольных лиц».

«Речь идёт о сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, расположенных в разных городах Украины», - уточнили в бюро.

В ведомстве добавили, что общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн гривен (13,5 млн долларов по текущему курсу).

Ранее украинский суд арестовал активы российского олигарха в крупнейшей компании страны, которая занимается производством минеральной воды.

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ФОТО: РИА Новости
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