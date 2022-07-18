На Украине арестовали имущество российского бизнесмена

В сообщении говорится, что это недвижимость, которой неназванный предприниматель из РФ владел «через оффшорные компании и подконтрольных лиц».

«Речь идёт о сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, расположенных в разных городах Украины», - уточнили в бюро.

В ведомстве добавили, что общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн гривен (13,5 млн долларов по текущему курсу).

Ранее украинский суд арестовал активы российского олигарха в крупнейшей компании страны, которая занимается производством минеральной воды.

