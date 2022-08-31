На юго-востоке Финляндии в пробах воздуха обнаружили радиоактивные изотопы

«Наблюдаемая радиоактивность не оказывает влияния на окружающую среду или здоровье человека, поскольку концентрации были очень низкими», - говорится в заявлении STUK.

В центре напомнили, что Финляндия и ряд других стран региона имеют ядерные энергетические реакторы, и в воздух могут попадать небольшие количества циркония и ниобия.

STUK не планирует расследовать появление радиоактивных изотопов в воздухе, так как подобные открытия являются «вполне нормальными».

