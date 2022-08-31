На юго-востоке Финляндии в пробах воздуха обнаружили радиоактивные изотопы
Специалисты обнаружили небольшое количество радиоактивных изотопов в пробах воздуха, собранных в Котке на юго-востоке Финляндии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финский Центр радиационной безопасности (STUK).
«Наблюдаемая радиоактивность не оказывает влияния на окружающую среду или здоровье человека, поскольку концентрации были очень низкими», - говорится в заявлении STUK.
В центре напомнили, что Финляндия и ряд других стран региона имеют ядерные энергетические реакторы, и в воздух могут попадать небольшие количества циркония и ниобия.
STUK не планирует расследовать появление радиоактивных изотопов в воздухе, так как подобные открытия являются «вполне нормальными».
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