На юго-востоке Финляндии в пробах воздуха обнаружили радиоактивные изотопы

Специалисты обнаружили небольшое количество радиоактивных изотопов в пробах воздуха, собранных в Котке на юго-востоке Финляндии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на финский Центр радиационной безопасности (STUK).

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«Наблюдаемая радиоактивность не оказывает влияния на окружающую среду или здоровье человека, поскольку концентрации были очень низкими», - говорится в заявлении STUK.

В центре напомнили, что Финляндия и ряд других стран региона имеют ядерные энергетические реакторы, и в воздух могут попадать небольшие количества циркония и ниобия.

STUK не планирует расследовать появление радиоактивных изотопов в воздухе, так как подобные открытия являются «вполне нормальными».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:ИсследованиеФинляндия
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