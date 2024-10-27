На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5

Подземные толчки магнитудой 5 зафиксированы в турецкой провинции Адана, сообщил республиканский Департамент по чрезвычайным ситуациям.

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение произошло в 20:07 мск. Эпицентр находился в уезде Козан. По данным региональных властей, очаг залегал на глубине около 20 километров.

Информации о пострадавших не поступало, однако подземные толчки вызвали панику у местных жителей, которые в спешке покинули дома.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Курильских островов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция

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