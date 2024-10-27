На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5
27 октября 202420:39
Подземные толчки магнитудой 5 зафиксированы в турецкой провинции Адана, сообщил республиканский Департамент по чрезвычайным ситуациям.
Землетрясение произошло в 20:07 мск. Эпицентр находился в уезде Козан. По данным региональных властей, очаг залегал на глубине около 20 километров.
Информации о пострадавших не поступало, однако подземные толчки вызвали панику у местных жителей, которые в спешке покинули дома.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Курильских островов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru