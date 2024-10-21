У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр толчков располагался в 223 километрах южнее города Тернате. Очаг находился на глубине 10 километров.

Угрозу цунами на фоне землетрясения не объявляли. Сведений о пострадавших или разрушениях из-за стихии не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в регионе Гиндукуш в Афганистане, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИндонезия

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