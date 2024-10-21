У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
21 октября 202410:18
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр толчков располагался в 223 километрах южнее города Тернате. Очаг находился на глубине 10 километров.
Угрозу цунами на фоне землетрясения не объявляли. Сведений о пострадавших или разрушениях из-за стихии не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в регионе Гиндукуш в Афганистане, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Атака лживых сведений»: Жена Ливанова рассказала о здоровье актера
- В Москве два человека госпитализированы после падения авто в реку
- МИД Южной Кореи пригласил для беседы посла РФ Зиновьева
- СМИ: Певица Анна Седокова разводится с мужем-баскетболистом
- Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch
- У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
- В Белоруссии возобновили доступ к онлайн-кинотеатру Okko
- На льду Байкала пройдет матч с участием звезд хоккея
- В Алтайском крае задержаны два вербовщика террористов
- СМИ: Центробанк рассмотрит введение новых тарифов для оплаты покупок по биометрии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru