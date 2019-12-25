На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Система противовоздушной обороны сработала в южной части Израиля около границы с сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Отмечается, что системой был зафиксирован один снаряд, выпущенный из сектора Газа. Ракета была перехвачена системой ПРО «Железный купол» в городе Ашкелон.

Как отмечает агентство, в Ашкелоне в это время находился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с жителями перед праймериз. Его эвакуировали со сцены после звука сирен. Аналогичная ситуация произошла в сентябре.







