На юге Исландии из-за извержения вулкана загорелись дома

В исландском городе Гриндавик из-за извержения вулкана загорелось минимум два дома, сообщила национальная телекомпания RUV.

На юге Исландии проснулся вулкан

Отмечается, что недостроенные защитные барьеры сдержали большую часть лавы. Потоки прошли вдоль заграждений.

Извержение на полуострове Рейкьянес началось в воскресенье, 14 января. Из Гриндавика эвакуировали всех жителей. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

В начале декабря в Индонезии произошло извержение вулкана Марапи. Погибли 11 человек, еще 12 пропали без вести, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter.com/gatsbyweed
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