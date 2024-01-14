На юге Исландии из-за извержения вулкана загорелись дома

Отмечается, что недостроенные защитные барьеры сдержали большую часть лавы. Потоки прошли вдоль заграждений.

Извержение на полуострове Рейкьянес началось в воскресенье, 14 января. Из Гриндавика эвакуировали всех жителей. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

В начале декабря в Индонезии произошло извержение вулкана Марапи. Погибли 11 человек, еще 12 пропали без вести, передает «Радиоточка НСН».

