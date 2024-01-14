На юге Исландии из-за извержения вулкана загорелись дома
14 января 202420:58
В исландском городе Гриндавик из-за извержения вулкана загорелось минимум два дома, сообщила национальная телекомпания RUV.
Отмечается, что недостроенные защитные барьеры сдержали большую часть лавы. Потоки прошли вдоль заграждений.
Извержение на полуострове Рейкьянес началось в воскресенье, 14 января. Из Гриндавика эвакуировали всех жителей. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
В начале декабря в Индонезии произошло извержение вулкана Марапи. Погибли 11 человек, еще 12 пропали без вести, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru